أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير/ علم البيانات: شهادة الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الفيزياء، الرياضيات، الهندسة، الإحصاء، تحليلات البيانات، علم البيانات)، ويفضل شهادة الدكتوراه.

– مدير الرعاية الصحية والاستثمار الرياضي: شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)