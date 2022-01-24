أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وبريدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مبرمج (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تطبيقات الحاسوب).

– موظف محاسبة/ المبيعات (للرجال/ بريدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)