أعلنت جمعية أبناء لرعاية الأيتام، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة بريدة.

تفاصيل وظائف جمعية أبناء لرعاية الأيتام:

وأبرزت الجمعية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات عامة وإعلام.

– أخصائي جودة.

– أخصائي برامج.

– مسؤول تدريب.

شروط وظائف جمعية أبناء لرعاية الأيتام:

وبيّنت الجمعية، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس.

– أن يكون المتقدم من سكان مدينة بريدة.

– أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

التقديم على وظائف جمعية أبناء لرعاية الأيتام:

وأوضحت الجمعية، أن التقديم مُتاحٌ إلكترونياً وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2022م.