أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو لتقنيات التعليم:

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اكتساب المواهب/ التأهيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:

وأوضحت شركة تيتكو لتقنيات التعليم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)