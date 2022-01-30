أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية “SAL”- عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “وكيل مركز الاتصال”؛ وذلك للعمل لدى المكتب الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات اللوجستية:

وبيّنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سال السعودية:

وأوضحت شركة سال السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)