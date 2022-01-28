أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الأمن (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– رئيس السلامة والأمن (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (السلامة، أو الهندسة).

– مستشار أول/ المكافآت والسياسات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، الهندسة)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)