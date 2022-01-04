أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار تجاري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– محلل/ فني أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الإلكترونية، أو هندسة الأجهزة).

– مشرف السلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن الصناعي، أو الهندسة).

– مشرف أول مزرعة الخزانات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية).

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)