أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتدريبية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة الكترونيات (الرياض).

– مدرب علوم تطبيقية (الرياض).

– مصمم جرافيك (الطائف).

– مشرف فني خلية الاختبار والقياس/ التايفون (الطائف).

– أخصائي أول عمليات القياس (الظهران).

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية (الظهران).

– فني دعم (الظهران).

– مدير الهندسة (الجبيل).

– مدير القدرات الأكاديمية (الجبيل).

– فني وقود محركات/ الهوك (تبوك).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)