أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والنماص، وأبها، ونجران، وتبوك، وحفر الباطن، وبيشة، وينبع، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج (الرياض).

– فني المحاسبة/ المبيعات (النماص).

– فني المحاسبة/ المبيعات (أبها).

– فني المحاسبة/ المبيعات (نجران).

– فني المحاسبة/ المبيعات (تبوك).

– فني المحاسبة/ المبيعات (الرياض).

– فني المحاسبة/ المبيعات (حفر الباطن).

– فني المحاسبة/ المبيعات (بيشة).

– فني المحاسبة/ المبيعات (ينبع).

– فني المحاسبة/ المبيعات (الخرج).

– محاسب (الرياض).

– مسؤول ذكاء الأعمال (الرياض).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)