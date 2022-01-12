أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني خدمة.

– مصمم جرافيك.

– أخصائي عقود.

– فني تفتيش.

– سائق توصيل.

– موظف استقبال.

– حارس أمن.

– مشرف الأمن والسلامة.

التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)