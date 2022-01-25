أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل ذكاء الأعمال التجارية (الرياض).

– مدير الموارد البشرية (الرياض).

– وكيل أول خدمات المطار (الرياض).

– وكيل خدمات المطار (الرياض).

– مدير خدمات المطار الإقليمي (جدة).

طريقة التقديم على وظائف الخطوط القطرية:

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)