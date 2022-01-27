أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات:

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم البولي أوليفين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مهندس أول مراقبة العمليات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الكيمياء، هندسة الآلات، هندسة التحكم)، أو التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة بترو رابغ:

وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)