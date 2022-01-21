أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، السكرتارية).

– مدير تطوير الشراكات الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، الهندسة، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف مركز التعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)