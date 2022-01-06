أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أنظمة الكمبيوتر، نظم المعلومات، هندسة النظم)؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المنافسة:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة مخاطر الأمن السيبراني.

– أخصائي أول عمليات الأمن السيبراني.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)