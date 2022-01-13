أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن وظائف شاغرة لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصصات أمن سيبراني وأمن معلومات.

شروط وظائف الصحة:

واشترطت على المتقدم إرفاق وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، مضيفة أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

ونوهت الوزارة بأن التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس الموافق 26/ 6 / 1443هـ، عبر بوابة التوظيف التابعة لها من خلال الرابط التالي: هنا.