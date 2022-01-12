أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو لريادة الأعمال:

وأبرز مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الاستثمار.

– مساعد استثمار.

– مساعد مدير الموارد البشرية.

– أخصائي عمليات الموارد البشرية.

التقديم على وظائف أرامكو لريادة الأعمال:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)