أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام رئيس المنتجات والشراكات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ إفريقيا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الخدمات المصرفية، المالية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، إدارة الأعمال)، أو تخصص ذي الصلة.

– رئيس قسم العمليات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يناير 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)