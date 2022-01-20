أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكتب الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للشحن:

وبيّنت شركة السعودية للشحن، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات الرئيسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مسؤول المعايير والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة السعودية للشحن:

وأوضحت شركة السعودية للشحن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)