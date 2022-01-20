أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من جدة، والرياض، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (جدة).

– أخصائي ذكاء التسويق (الرياض).

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

– مراجع خارجي/ نظم الإدارة (الدمام).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)