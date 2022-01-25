أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي المخزون (الرياض، وجدة، والدمام).

– منسق النقل (الرياض).

– منسق النقل (جدة).

التقديم على وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)