أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة:

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس وحدة الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

– أمين المخزن: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة تكوين:

وأوضحت شركة تكوين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)