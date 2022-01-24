أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تصفيح/ معدات الطلاء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشغل الرش الحراري/ بخاخ البلازما: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– ميكانيكي عام: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)