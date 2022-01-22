أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والأحساء.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مشغل معدات.

– محاسب.

– مهندس ميداني.

– مساعد مشغل/ التدعيم .

– مساعد مشغل ثانٍ/ التدعيم.

– مشغل خدمة أول/ التدعيم.

– مشرف خدمة ثانٍ/ التدعيم.

– رئيس فريق التدعيم.

– مساعد فني.

التقديم على وظائف شركة Halliburton:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)