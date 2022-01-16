أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من نمره، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اجتماعي (نمره): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

– صيدلي إكلينيكي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)