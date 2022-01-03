أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول علاقات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سائق توصيل: شهادة الثانوية العامة.

– محلل أبحاث الأسهم: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 17 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)