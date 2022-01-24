أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل في مقر المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة:

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي جذب الاستثمار الصناعي.

– أخصائي إدارة الإيجارات والعقود.

طريقة التقديم على وظائف سبارك:

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).