أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أول جراحة الأطفال.

– استشاري جراحة المسالك البولية.

– استشاري أمراض معدية.

– مشرف المختبرات الطبية.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)