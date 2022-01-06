أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أخصائي عناية مركزة (عدد وظيفتين/ الرياض).

– طبيب أخصائي طوارئ (عدد وظيفتين/ الرياض).

– طبيب أخصائي أول نساء وولادة (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مسؤول مختبر بنك الدم (خميس مشيط).

التقديم على وظائف مستشفيات القوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)