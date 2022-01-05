أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات.

– مدير المشتريات.

– مساعد منسق المشروع.

– أخصائي معماري.

التقديم على وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)