أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الجوف، والجبيل، وعرعر.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي:

وأبرزت إدارة مصرف الراجحي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مبيعات (الجوف).

– استشاري مبيعات (الجبيل).

– استشاري مبيعات (عرعر).

طريقة التقديم على وظائف مصرف الراجحي:

وأوضحت إدارة مصرف الراجحي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)