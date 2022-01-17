أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأبرزت هيئة المراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة قطاع الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)