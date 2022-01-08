أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت هيئة المقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الترخيص: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– نائب محافظ: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال).

طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين:

وأوضحت هيئة المقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)