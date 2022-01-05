أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من بلجرشي، وسراة عبيدة، وخميس مشيط، وبيشة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصفف أرفف (بلجرشي).

– موظف خدمة خضار (بلجرشي).

– كاشير (سراة عبيدة).

– موظف خدمة خضار (للنساء/ سراة عبيدة).

– بائع إلكترونيات (خميس مشيط).

– موظف خدمة خضار (للنساء/ خميس مشيط).

– كاشير (عدد وظيفتين للنساء/ بيشة).

– مخطط مشروع (جدة).

التقديم على وظائف شركة بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)