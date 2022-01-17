أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، ونجران، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ذكاء الأعمال (جدة).

– مساعد بقسم المخبز (عدد وظيفتين/ نجران).

– مصفف أرفف (عدد وظيفتين للنساء/ أبها).

– مساعد بقسم الاجبان (للنساء/ أبها).

التقديم على وظائف شركة بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)