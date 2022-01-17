أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى العيادات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الطب الباطني.

– أخصائي طب الأطفال.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي أشعة.

– مساعدي طب أسنان.

طريقة التقديم على وظائف عيادات النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)