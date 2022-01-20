أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني طب طوارئ.

– أخصائي أشعة.

– منسق الحالة/ رعاية المرضى الداخليين.

– أخصائي الطب المهني.

– أخصائي ممارس علم الأوبئة.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

– منسق تفتيش السلامة.

– أخصائي أول مختبر إكلينيكي/ كيمياء.

– أخصائي تقني مختبر إكلينيكي/ كيمياء.

التقديم على وظائف أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)