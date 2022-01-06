أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة الرابعة عشرة بمسمى مدير عام التشغيل والصيانة وبالمرتبة الثالثة عشر بمسمى مدير عام الدراسات والمشاريع وذلك عن طريق نقل الخدمات.

شروط الوظائف:

واشترطت الرئاسة لشغل الوظائف المعلن عنها عدد من الشروط التالية:

١- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية.

٢- أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.

٣- توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.

٤- اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف رئاسة الحرمين:

وأهابت الرئاسة العامة على أن يكون التقديم من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط (هنا) لإكمال البيانات المطلوبة واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة تقديم على الوظائف المعلنة.