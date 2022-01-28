أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تكنولوجيا العمليات.

– مستشار تقني.

– مهندس أول تكامل الإنتاج.

– كيميائي.

– مغلف كيميائي.

– أخصائي تنسيق الإنتاج.

– مهندس أول صيانة/ الأجهزة.

طريقة التقديم على وظائف شركة صدارة:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)