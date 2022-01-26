أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تطبيقات.

– أخصائي أول/ إدارة عقود تقنية المعلومات والاتصالات.

– أخصائي أول/ تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات.

– مشغل رئيسي/ مراقبة الجودة.

– أخصائي رئيسي/ الإصلاح الشامل.

– مشرف قطع غيار المواد.

– مشرف إعادة التدوير.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2022م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)