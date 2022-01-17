أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس دعم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس دعم نظم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الالتزام: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)