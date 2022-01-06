أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات:

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مهندس أجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو التخصصات ذات الصلة.

– قائد مجموعة الشؤون الطبية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المكاتب الإدارية، أو الهندسة).

طريقة التقديم على وظائف شركة بترو رابغ:

وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)