أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الهندسة والبناء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية، هندسة البناء).

– مسؤول المشتريات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، اللوجستيات، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المرافق (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)