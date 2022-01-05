أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي جودة البيئة.

– مهندس مدني رئيسي.

– مهندس إنشائي رئيسي.

– مدير مركز الابتكار/ تحلية المياه.

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)