أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من تبوك، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أنظمة الطاقة (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مدير أول العقود والخدمات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد).

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)