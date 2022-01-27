أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير صحة صناعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة الصناعية، الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

– فني حريق: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)