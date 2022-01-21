أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الخدمة الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المدنية).

– موظف لوجستي: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة التركي:

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2022م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)