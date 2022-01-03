فارق الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي، الحياة صباح اليوم الاثنين وذلك إثر وعكة صحية تعرض لها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حزن في الوسط الرياضي المصري

وحرصت مجموعة كبيرة من الوسط الرياضي في مصر على نعي حجازي حيث تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم بواجب العزاء رفقة محمد هاني لاعب الأهلي المصري، كما حضر جنازته محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري وميدو لاعب الزمالك المصري السابق بوجود مجموعة كبيرة من أشهر الإعلاميين الرياضيين في مصر.

نبذة عن إبراهيم حجازي

وتخرج حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية في محافظة الجيزة عام 1967 ثم عمل بعد ذلك ككاتب صحفي في جريدة الأهرام المصرية في عام 1975.

وفي عام 1990 أصبح حجازي رئيسًا للتحرير في جريدة الأهرام حتى عام 2009.

كما شارك إبراهيم حجازي في حرب أكتوبر عام 1973 وكان أحد أبطال الجيش المصري التي خاضت الحرب.

يذكر أن حجازي قدم برنامجًا شهيرًا استمر لسنوات في التلفزيون المصري يُدعى ” دائرة الضوء” وكان برنامجًا يهتم بالأمور الرياضية والاجتماعية في مصر.

يشار إلى أن نجل إبراهيم حجازي ويُدعى محمد كان لاعبًا سابقًا في صفوف الأهلي المصري.