توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مؤكداً أن الجثمان سيشيع ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

مسيرة مها أبو عوف:

مها أبو عوف التي تخرجت من الجامعة الأميركية بالقاهرة، شاركت مع شقيقها الراحل عزت أبو عوف، وشقيقاتها الثلاث في تكوين الفرقة التي عرفت باسم “الفور إم” في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنها ورغم توقف عمل الفرقة الموسيقية استمرت في العمل الفني، وقدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، وظلت هي وعزت أبو عوف يمثلان العائلة في المجال الفني.

120 عملاً فنياً:

وقدمت الراحلة ما يزيد عن 120 عملاً فنياً كان آخرها مسلسل “الحرير المخملي” الذي عرض العام الماضي، فيما كانت أشهر الأعمال التي تشارك فيها بالتلفزيون هي “فارس بلا جواد” و”حضرة المتهم أبي” و”راجل وست ستات”.

وسادت حالة من الحزن والصدمة داخل الوسط الفني بعد الإعلان عن رحيل مها أبو عوف، خاصة وأن الأزمة الصحية التي كانت تعيشها لم يعلن عنها، وهو ما جعل الجميع يتفاجأ برحيلها.