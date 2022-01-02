شددت هيئة الصحة العامة على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من متحور أوميكرون.

هيئة الصحة العامة «#وقاية»: تشير الدراسات الأولية المنشورة عالمياً إلى أن الجرعات التنشيطية للقاح تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة.#واس_عام pic.twitter.com/uQjlCNmGdp

— واس العام (@SPAregions) January 2, 2022

وقال مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة عماد لافي المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن متحور أوميكرون هو المتحور السائد في معظم دول العالم مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وبريطانيا حيث تجاوزت الإصابات فيها أكثر من 60 %.

هيئة الصحة العامة «#وقاية»: العودة للضوابط السابقة الصادرة قبل تاريخ 15 / 10 / 2021.#واس_عام pic.twitter.com/6Tbqgqutg1 — واس العام (@SPAregions) January 2, 2022

مقاومة أوميكرون

ولفت إلى أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة مشيرًا إلا أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.

الالتزام بالبروتوكولات

وشدد المحمدي على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة قبل 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى اشتراط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأوضح أن الدراسات الأولية المنشورة عالميًا تشير إلى أن الجرعات التنشيطية للقاح تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة.

حالات كورونا الجديدة

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل (1024) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة رحمه الله وأضافت الصحة أنه تسجيل (298) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,413) حالة ولله الحمد.