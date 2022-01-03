أكد المهندس صالح العقيلي، وكيل وزارة الصناعة للموارد التعدينية أن موقع الخنيقية يعد فرصة استثمارية ضخمة لاحتوائه على خامات مثل الزنك والنحاس والذهب.

فيديو | وكيل وزارة الصناعة للموارد التعدينية:

موقع "الخنيقية" يعتبر فرصة استثمارية ضخمة لاحتوائه على خامات مثل "الزنك" والنحاس والذهب#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/GF7QyhGr7Z

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2022

رخصة الاستكشاف:

وتابع العقيلي خلال مداخلة إلى برنامج عين الخامسة على قناة الإخبارية، أن المملكة تستهدف ضمن رؤيتها لقطاع التعدين، أن يكون القطاع ركيزة للصناعة السعودية، مشيدًا بطرح رخصة الاستكشاف للخامات المعدنية عن طريق المنافسة باعتبارها خطوة هامة.

نقلة نوعية للقطاع:

ولفت إلى أن ذلك يعد نقلة نوعية لمكانة المملكة في قطاع التعدين وجذب المستثمرين وتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف بالإضافة إلى بناء شراكات ذات مدى طويل وإعطاء فرصة مناسبة لجميع المستثمرين.